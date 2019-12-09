Биробиджанец вместе с посылкой получил очень неприятный сюрприз

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-09T09:09:00+03:00

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Биробиджанец через интернет заказал автосигнализацию, но получил совершенно неожиданный предмет. В коробке лежали часы, за которые заказчик невольно заплатил больше трех с половиной тысяч рублей. При этом горожанин не сразу почуял подвох - до того, как он обнаружил сюрприз, продавец, точнее человек, с которым контактировал пострадавший, был с ним на связи.

- Неизвестный позвонил на сотовый и сказал, что товар отправлен и уже доставлен в пункт выдачи. Заявитель подъехал за товаром, оплатил доставку, забрал посылку. Когда он открыл ее, то вместо заказанной сигнализации там обнаружил наручные часы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока удалось выяснить, что телефон, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Москве. На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жителей города призывают сохранять бдительность при осуществлении покупок через интернет. Оформляйте сделки только на проверенных официальных сайтах продавцов. Перед покупкой знакомьтесь с отзывами других клиентов о компании.

ИСТОЧНИК KP.RU