Хабаровчанин взял «серебро» на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-09T09:07:54+03:00

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Спортсмен из Хабаровска участвовал в Чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Среди участников были порядка 400 сильнейших спортсменов. Дальневосточник Владислав Аксенников выступал в составе сборной России, по итогу взял «серебро» в весовой категории до 105 килограммов и заслужил свою победу.

- В приседании со штангой хабаровчанин показал результат в 302,5 килограмма, в жиме лежа взял вес 210 килограммов. В становой тяге спортсмен показал второй результат с весом в 350 килограммов. В сумме троеборья Владислав набрал 862,5 килограмма, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Напомним, на счету значимых побед Владислава также титул серебряного призера, который он завоевал во время соревнований на первенства мира. Тогда хабаровчанин смог в сумме троеборья набрать 857,5 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU