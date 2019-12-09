Хабаровчанин взял «серебро» на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу
Спортсмен из Хабаровска участвовал в Чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Среди участников были порядка 400 сильнейших спортсменов. Дальневосточник Владислав Аксенников выступал в составе сборной России, по итогу взял «серебро» в весовой категории до 105 килограммов и заслужил свою победу.
- В приседании со штангой хабаровчанин показал результат в 302,5 килограмма, в жиме лежа взял вес 210 килограммов. В становой тяге спортсмен показал второй результат с весом в 350 килограммов. В сумме троеборья Владислав набрал 862,5 килограмма, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.
Напомним, на счету значимых побед Владислава также титул серебряного призера, который он завоевал во время соревнований на первенства мира. Тогда хабаровчанин смог в сумме троеборья набрать 857,5 килограмма.
ИСТОЧНИК KP.RU