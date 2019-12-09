2019-12-09T09:06:58+03:00
Общество

В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправы

Временные дороги освидетельствовали в Аяно-Майском районе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправыВ Хабаровском крае открыли первые ледовые переправыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае официально открыли две ледовые переправы. Они находятся в Аяно-Майском районе и пролегают через реки Батомга и Мая. Они обеспечили открытие автозимника между населенными пунктам Джигда и Нелькан. Максимально возможная грузоподъемность на автозимниках 20 тонн.

- Инспекторы ГИМС МЧС России проверили соблюдение мер безопасности. Речь идет о толщине льда и его характеристик заявленной грузоподъёмности, наличии спасательного поста, дорожных знаков, закрепленной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в 2019 году планируют освидетельствовать 37 переправ и четыре автозимника. Напомним, что в регионе также пристально следят за местами зимней рыбалки. Их в крае восемь.

Жителей края убедительно просят не выходить на лед, если есть запрещающие знаки, установлены барьеры. Автолюбителей призывают не выезжать на переправы, которые не прошли официальное освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди
На площади Ленина в Хабаровске появились первое ледяное поздравление
Хабаровчанин взял «серебро» на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу
Биробиджанец вместе с посылкой получил очень неприятный сюрприз
Хабаровчане собирают подарки для детей из малоимущих семей раньше старта акции
Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%
Фермерам в Хабаровском крае выделят земли без торгов
Энергетики в Хабаровске объявили, кому отключат электричество с 9 по 15 декабря
В Хабаровском крае естественная убыль населения увеличилась в два раза
В Хабаровске 12 лет спустя заселят долгострой на Казачьей Горе
Ради сделки с квартирой житель Хабаровского края заплатил алименты
По Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведений
В Хабаровске и Комсомольске массово эвакуируют школы и институты из-за сообщений о бомбах
В ЕАО собака помешала передаче наркотиков осужденному
Идеальный лед для новогодних городков в Биробиджане привозят из Логова Скорпиона
Волонтеров в Хабаровском крае обучат в онлайн-вузе «Добро. Университет»
В Комсомольске ищут одновременно пропавшие три миллиона и посетителя магазина
Погода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Школьники в Комсомольске прошли «Юнармейский рубеж»
Самый большой тазик «Оливье» приготовят на новогоднем фестивале в Комсомольске