В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправы
В Хабаровском крае официально открыли две ледовые переправы. Они находятся в Аяно-Майском районе и пролегают через реки Батомга и Мая. Они обеспечили открытие автозимника между населенными пунктам Джигда и Нелькан. Максимально возможная грузоподъемность на автозимниках 20 тонн.
- Инспекторы ГИМС МЧС России проверили соблюдение мер безопасности. Речь идет о толщине льда и его характеристик заявленной грузоподъёмности, наличии спасательного поста, дорожных знаков, закрепленной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Отметим, что в 2019 году планируют освидетельствовать 37 переправ и четыре автозимника. Напомним, что в регионе также пристально следят за местами зимней рыбалки. Их в крае восемь.
Жителей края убедительно просят не выходить на лед, если есть запрещающие знаки, установлены барьеры. Автолюбителей призывают не выезжать на переправы, которые не прошли официальное освидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU