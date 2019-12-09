В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-09T09:06:58+03:00

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В Хабаровском крае официально открыли две ледовые переправы. Они находятся в Аяно-Майском районе и пролегают через реки Батомга и Мая. Они обеспечили открытие автозимника между населенными пунктам Джигда и Нелькан. Максимально возможная грузоподъемность на автозимниках 20 тонн.

- Инспекторы ГИМС МЧС России проверили соблюдение мер безопасности. Речь идет о толщине льда и его характеристик заявленной грузоподъёмности, наличии спасательного поста, дорожных знаков, закрепленной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в 2019 году планируют освидетельствовать 37 переправ и четыре автозимника. Напомним, что в регионе также пристально следят за местами зимней рыбалки. Их в крае восемь.

Жителей края убедительно просят не выходить на лед, если есть запрещающие знаки, установлены барьеры. Автолюбителей призывают не выезжать на переправы, которые не прошли официальное освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU