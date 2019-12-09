2019-12-09T09:32:14+03:00
Звезды

На площади Ленина в Хабаровске появились первое ледяное поздравление

Первой сделали надпись «С Рождеством!»
Ольга КИВА
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На площади Ленина в Хабаровске появились первое ледяное поздравление ФОТО: Руслан ТорубаровНа площади Ленина в Хабаровске появились первое ледяное поздравление ФОТО: Руслан Торубаров
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В Хабаровске оформляют площадь Ленина к Новому году. В планах установить световое оборудование, праздничную иллюминацию на чашах и ограждениях фонтанов. По периметру новогодней площади будут разноцветные гирлянды.

- На место будущего новогоднего городка уже завезли лед, из которого сделали первое поздравление «С Рождеством!». Потом сделают «С Новым Годом!» и еще соорудят новогодние фигуры, шахматную доску и лабиринты для детей. Украсят площадь также большие фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символ 2020 года – Белая Металлическая Крыса, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в городе также возводят главную Новогоднюю елку. Ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров. Когда пихтовые соберут в одну конструкцию, ее украсят большими яркими шарами и гирляндами. Торжественно откроют новогодний городок 27 декабря. Для жителей и гостей Хабаровска организуют развлекательно-игровую программу с розыгрышем призов и подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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