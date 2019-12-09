СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-09T13:03:28+03:00

В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Неизвестно, рискнули бы хищники зайти в гости к людям, но, судя по следам, их интересовали только зайцы и кабаны

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В заповеднике Хабаровского края тигр и рысь прошли в 100 метрах от кордона. В это время специалисты, которые занимались учетом животных, обедали. Неизвестно, зашли бы хищники в гости к людям, но, судя по следам, их интересовали только зайцы и кабаны.

- Учет животных проводили в заповеднике «Большехехцирский». На маршруты вышли семь групп. Исследователям предстояло пройти в северо-восточной части заповедника 15 километров. По итогу проверки специалисты сделали вывод, что на территории относительно высокая численность зверя во всем обычном разнообразии,- рассказывает Дмитрий Гранкин, заместитель директора «Заповедного Приамурья».

На основе сделанных наблюдений ученые выяснили, что в лесу сейчас обитают кабаны, изюбри, косули и соболь. Отметился и тигр. Следы этих животных нашли на снегу, правда, лесных обитателей увидеть не удалось из-за сильного ветра и мороза. Звери спрятались на время холодов.

Исследования также проводили в северной части заповедника, в районе кордонов «Сосненский» и «Быкова». Здесь обнаружили следы рыси, редкой гостьи заповедника, а также дупло гималайского медведя. Нашлось и много следов копытных. По ним видно, что тигры «гоняют» стада кабанов. Да так, что эти мощные животные всегда начеку, можно сказать, что спят стоя, в любой момент готовые сорваться и убежать от полосатого хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU