Гострудинспекцию в Хабаровском крае наказали за проверку

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-09T12:59:50+03:00

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В Хабаровском крае к административной ответственности привлекли Государственную трудовую инспекцию. Причина тому – проверка, которую организовали сотрудники этой структуры. И дело не в качестве проведенной процедуры, а в том, что ее не согласовали в краевой прокуратуре.

- Прокурорскую проверку провели в рамках исполнения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора). Итогом этого мероприятия стало найденное нарушение, а именно - сотрудники Гострудинспекции провели внеплановую проверку в организации без согласования с прокуратурой края, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу разбирательств к административной ответственности привлекли главного государственного инспектора по охране труда за проведение проверки при отсутствии согласования с органами прокуратуры. Пока в качестве наказания провинившемуся вынесли предупреждение. Также в Гострудинспекцию края внесли представление. Согласно требованиям этого документа с работниками структуры провели оперативное совещание, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU