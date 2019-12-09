Капитан хабаровской хоккейной команды проведет мастер-класс по флорболу в Москве

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-09T12:58:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Заслуженный мастер спорта по хоккею с мячом, девятикратный чемпион России и пятикратный чемпион мира Василий Грановский в Москве проведет тренировку по флорболу. Это мероприятие организуют в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Кроме капитана хабаровской хоккейной команды регион также представят и другие не менее знаменитые личности.

- Например, о Хабаровском крае, его достопримечательностях и туристическом потенциале 13 декабря на площадке лектория «Морской» расскажет тревел-блогер Дмитрий Куликов. Также для журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб органов власти дальневосточных регионов проведут сессию под названием «Медиашкола: Дальневосточный репортер». Среди спикеров будут хорошо известные государственные деятели федерального уровня, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что мастер-классы, лекции и интерактивные занятия направлены на повышение квалификации и расширение общего кругозора участников. Всего перед слушателями выступят более 20 спикеров – экспертов в области медиа, права и психологии.

ИСТОЧНИК KP.RU