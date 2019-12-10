СЕГОДНЯ 01:31 2019-12-10T01:31:35+03:00

Погода в Хабаровске на 10 декабря 2019 года: днем до -12, небольшой снег Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане 10 декабря будет немного снежной

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В Биробиджане небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.

В Хабаровске небольшой снег, на дорогах снежный накат, температура ночью от -19 до -17 днем от -12 до -10, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 10 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -12-14.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -18-20.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -15-17.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -15-17.

ИСТОЧНИК KP.RU