СЕГОДНЯ 02:22 2019-12-10T02:22:57+03:00

В Хабаровске огласили список старых бараков под снос в 2020 году Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске утвердили список старых бараков, которые собираются снести в 2020 году. Напомним, из аварийного жилья в новые квартиры планируют переселить 189 человек. На эти цели в муниципальном бюджете предусмотрели 60 миллионов рублей.

- Так, в следующем году планируют ликвидировать старые дома, расположенные на проспекте 60 лет Октября, 66 и 83, переулке Дежнева, 11, улицам Истомина, 43а, Карельской, 32, Краснодарской, 23, Молодежной, 17 и Серова, 7. Эти дома признали аварийными до 1 января 2017 года, - рассказала Светлана Пискун, заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Отметим, что жители многих из расселяемых домов уже переехали в благоустроенное жилье. До выполнения федеральной программы муниципалитету остается до конца года купить четыре квартиры. Аукционы на покупку еще 13-ти жилых помещений состоятся в том случае, если жильцы бараков докажут в суде свои права на собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU