СЕГОДНЯ 02:47 2019-12-10T02:47:15+03:00

Два водителя в Хабаровске ответят за ошибки, приведшие к аварии Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 9 декабря, в Хабаровске на улице Руднева столкнулись две машины. По предварительной информации, автомобиль Тоуота Соrоnа Рrемiо двигался в сторону улицы. В районе дома №47 водитель неправильно выбрал расположение автомобиля на проезжей части. Как результат, в машину врезался автомобиль Ноndа Еdiх, двигавшаяся в попутном направление, водитель-женщина собиралась повернуть налево.

- Автолюбитель из первой иномарки рассказал, что машина Ноndа Еdiх перед поворот не заняла крайнее положение поэтому и столкнулась в с автомобилем Тоуота Соrоnа Рrемiо. В отношении двух автолюбителей вынесли определение на возбуждение административного дела, - рассказал информированный источник.

В аварии пострадала 12-летняя школьница. Она находилась на заднем сидении, была пристегнута ремнем безопасности. В больницу пострадавшая обратилась самостоятельно.

Известно, что оба водителя на момент аварии были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU