2019-12-10T06:26:10+03:00
Общество

В Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дороги

Трассу собираются проложить до туристического комплекса на набережной
Ольга КИВА
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В Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дорогиВ Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дорогиФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре собираются вырубить часть деревьев, которые сейчас мешают строительству дороги. Трассу собираются проложить до туристического комплекса, который собираются обустроить на набережной. Горожан решили заранее предупредить, чтобы избежать протестных настроений среди местного населения.

- Комсомольск-на-Амуре считается одним из самых зеленых городов Дальнего Востока. Горожане трепетно реагируют на вырубки деревьев. Особенно остро развиваются конфликты, когда люди узнают о сносах деревьев по факту, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В районе городской набережной планируют обустроить туристический комплекс. На его территории будет ледовая арена, православный комплекс и центр водного туризма. Эти объекты хотят соединить дорогой, ради которой уберут 19 деревьев - сосен, тополей и вязов, а также девять кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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