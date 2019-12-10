В Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дороги

СЕГОДНЯ 03:15 2019-12-10T06:26:10+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре собираются вырубить часть деревьев, которые сейчас мешают строительству дороги. Трассу собираются проложить до туристического комплекса, который собираются обустроить на набережной. Горожан решили заранее предупредить, чтобы избежать протестных настроений среди местного населения.

- Комсомольск-на-Амуре считается одним из самых зеленых городов Дальнего Востока. Горожане трепетно реагируют на вырубки деревьев. Особенно остро развиваются конфликты, когда люди узнают о сносах деревьев по факту, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В районе городской набережной планируют обустроить туристический комплекс. На его территории будет ледовая арена, православный комплекс и центр водного туризма. Эти объекты хотят соединить дорогой, ради которой уберут 19 деревьев - сосен, тополей и вязов, а также девять кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU