2019-12-10T06:20:07+03:00
Недвижимость

В Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопления

Причина тому – течь в одной из квартир
Ольга КИВА
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В Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопленияВ Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопленияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопления из-за течи в одной из квартир. Коммунальное происшествие случилось в доме №20 на улице Войкова. По состоянию на семь часов утра 10 декабря, отключений холодной воды в многоквартирниках краевой столицы не зафиксировали.

Как отметили в городской администрации, вчера дороги и улицы краевого центра чистили с использованием 93 единиц техники. В том числе ночью работали 29 машин. В целом на улицы высыпали 196,1 тонны песчано-соляной смеси и реагента, вывезли 805,8 кубометра снега.

Отметим также, что за минувшие сутки в городе эвакуировали 31 неправильно припаркованный автомобиль, зафиксировали 32 дорожных аварии, два пожара и четыре возгорания. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 805 раз.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 642 единицы общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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