2019-12-10T06:17:39+03:00
Происшествия

Бывшие одноклассники и родственники избили директора магазина в Хабаровске

Поводом для разборок стало словесное оскорбление
Александр ШТААЛЬ
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Бывшие одноклассники и родственники избили директора магазина в ХабаровскеБывшие одноклассники и родственники избили директора магазина в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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К директору магазина прямо на работу пришли бывшие одноклассники и дальние родственники. Поводом для визита стали отнюдь не дружеские намерения, а совсем наоборот. Гости припомнили руководителю торговой точки словесное оскорбление, за что и потребовали компенсацию в пять тысяч рублей.

- Однако директор отказал визитерам. За это один из четырех агрессивно настроенных людей его избил. Когда хабаровчанин перестал сопротивляться, налетчик обыскал карманы жертвы и похитил 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пострадавшего доставили в стационар, где он в настоящее время проходит лечение амбулаторно. По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». Основным фигурантом стал тот самый визитер, который непосредственно избил и обчистил карманы пострадавшего. Задержанный рассказал, что пострадавший некоторое время назад в присутствии других людей обвинил его в употреблении наркотиков. Злоумышленник посчитал это оскорблением и решил отомстить за обидные высказывания. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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