В Хабаровском крае одобрили первые проекты застройщиков с эскроу-счетами
В Хабаровском крае одобрили первые проекты, финансирование которых осуществят с использованием эскроу-счетов. Напомним, это значит, что строительные компании не смогут напрямую использовать деньги дольщиков. Эти средства организации получат после сдачи объектов.
- Среди одобренных проектов строительство многоквартирника с административным зданием компании ООО «Инвест-ДВ», жилой комплекс «Петроглиф парк» на улице Оборонной, многоквартирник на переулке Батарейном в Центральном районе. Через эскроу-счета ООО «РП» ведут строительство жилого дома с административно-торговыми помещениями, подземной стоянкой и гостиничным комплексом в Центральном районе, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.
Использование эскроу- счетов поможет обезопасить вступивших в строительство дольщиков от нерадивых застройщиков. К слову, в ближайшее время проектное финансирование могут одобрить еще на 3-4 проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU