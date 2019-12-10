В Хабаровском крае одобрили первые проекты застройщиков с эскроу-счетами

СЕГОДНЯ 04:52 2019-12-10T06:15:17+03:00

Это значит, что строительные компании не могут напрямую использовать деньги дольщиков

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае одобрили первые проекты, финансирование которых осуществят с использованием эскроу-счетов. Напомним, это значит, что строительные компании не смогут напрямую использовать деньги дольщиков. Эти средства организации получат после сдачи объектов.

- Среди одобренных проектов строительство многоквартирника с административным зданием компании ООО «Инвест-ДВ», жилой комплекс «Петроглиф парк» на улице Оборонной, многоквартирник на переулке Батарейном в Центральном районе. Через эскроу-счета ООО «РП» ведут строительство жилого дома с административно-торговыми помещениями, подземной стоянкой и гостиничным комплексом в Центральном районе, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.

Использование эскроу- счетов поможет обезопасить вступивших в строительство дольщиков от нерадивых застройщиков. К слову, в ближайшее время проектное финансирование могут одобрить еще на 3-4 проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU