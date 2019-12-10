2019-12-10T06:13:34+03:00
Общество

Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB

Акция распространится на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный»
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB Фото: пресс-служба РоссельхозбанкаРоссельхозбанк запускает акцию по картам JCB Фото: пресс-служба Россельхозбанка
Изменить размер текста:

Держатели карт JCB Россельхозбанка, совершившие операции оплаты товаров или услуг на сумму свыше 10 000 рублей, получают сертификат на юридические услуги.

Сертификат – это электронный абонемент, который можно использовать в ООО «Мобильная юридическая служба» в течение года после активации. Обладатели сертификатов получают возможность воспользоваться комплексом юридических услуг для физических лиц в соответствии с тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт».

Акция распространится на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный». Полученный сертификат необходимо активировать в срок до 31.07.2020. Период проведения акции: с 22.11.2019 по 29.02.2020 включительно.

Количество сертификатов ограничено. Полные условия, правила использования сертификата и регламент оказания юридических услуг размещены на сайте РСХБ и на сайте мобильной юридической службы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для биробиджанца ссора с девушкой чуть не закончилась дракой с росгвардейцами
В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу
Школьники из Хабаровского края побывают на Кремлевской елке
Хабаровские конькобежцы-юниоры вошли в десятку сильнейших спортсменов страны
В Биробиджане осудили мужчину, ударившего по голове 17-летнего парня
В Хабаровском крае робот помог разминировать территорию во время учений
Ветеранов в Хабаровске возят бесплатно на специальном такси
В Хабаровском крае одобрили первые проекты застройщиков с эскроу-счетами
В пельменной в Биробиджане нашли кишечную палочку и массу других проблем
Бывшие одноклассники и родственники избили директора магазина в Хабаровске
В Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопления
В Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дороги
Два водителя в Хабаровске ответят за ошибки, приведшие к аварии
В Хабаровске огласили список старых бараков под снос в 2020 году
Должники в Еврейской автономии встретят Новый год без электричества
Погода в Хабаровске на 10 декабря 2019 года: днем до -12, небольшой снег
Шесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в Хабаровске
Капитан хабаровской хоккейной команды проведет мастер-класс по флорболу в Москве
Гострудинспекцию в Хабаровском крае наказали за проверку
В «заминированных» школах и колледжах Биробиджана бомб не нашли
В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди