Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB

СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-10T06:13:34+03:00

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Держатели карт JCB Россельхозбанка, совершившие операции оплаты товаров или услуг на сумму свыше 10 000 рублей, получают сертификат на юридические услуги.

Сертификат – это электронный абонемент, который можно использовать в ООО «Мобильная юридическая служба» в течение года после активации. Обладатели сертификатов получают возможность воспользоваться комплексом юридических услуг для физических лиц в соответствии с тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт».

Акция распространится на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный». Полученный сертификат необходимо активировать в срок до 31.07.2020. Период проведения акции: с 22.11.2019 по 29.02.2020 включительно.

Количество сертификатов ограничено. Полные условия, правила использования сертификата и регламент оказания юридических услуг размещены на сайте РСХБ и на сайте мобильной юридической службы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU