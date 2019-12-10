2019-12-10T06:12:27+03:00
Общество

Ветеранов в Хабаровске возят бесплатно на специальном такси

Акция «Ветеранское такси» продлится до 31 декабря 2020 года
Ольга КИВА
Поделиться:
Ветеранов в Хабаровске возят бесплатно на специальном таксиВетеранов в Хабаровске возят бесплатно на специальном таксиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске работает специальное такси, услугами которого могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла. Заявки принимают по телефонам 8-924-215-13-61 и 94-26-71.

- В рамках благотворительной акции услугами «Ветеранского такси» воспользовались две тысячи человек. Заявки от населения принимают «на текущее время» в день поездки с 9:00 до 18:00. «Предварительный заказ» принимают не ранее трех рабочих дней до предполагаемой даты поездки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Воспользоваться услугами такси можно в Дни Воинской славы России, а именно 27 января, 2 и 23 февраля, 9 мая, 18 апреля, 7 и 10 июля, 9 августа, 8, 11 и 21 сентября, 4 ноября, 1, 5 и 24 декабря. Оказывают услуги во время новогодних каникул со 2 по 7 января с 9:00 до 18:00. Благотворительная акция «Ветеранское такси» продлится до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для биробиджанца ссора с девушкой чуть не закончилась дракой с росгвардейцами
В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу
Школьники из Хабаровского края побывают на Кремлевской елке
Хабаровские конькобежцы-юниоры вошли в десятку сильнейших спортсменов страны
В Биробиджане осудили мужчину, ударившего по голове 17-летнего парня
В Хабаровском крае робот помог разминировать территорию во время учений
В Хабаровском крае одобрили первые проекты застройщиков с эскроу-счетами
Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB
В пельменной в Биробиджане нашли кишечную палочку и массу других проблем
Бывшие одноклассники и родственники избили директора магазина в Хабаровске
В Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопления
В Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дороги
Два водителя в Хабаровске ответят за ошибки, приведшие к аварии
В Хабаровске огласили список старых бараков под снос в 2020 году
Должники в Еврейской автономии встретят Новый год без электричества
Погода в Хабаровске на 10 декабря 2019 года: днем до -12, небольшой снег
Шесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в Хабаровске
Капитан хабаровской хоккейной команды проведет мастер-класс по флорболу в Москве
Гострудинспекцию в Хабаровском крае наказали за проверку
В «заминированных» школах и колледжах Биробиджана бомб не нашли
В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди