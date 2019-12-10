Ветеранов в Хабаровске возят бесплатно на специальном такси

СЕГОДНЯ 05:30 2019-12-10T06:12:27+03:00

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В Хабаровске работает специальное такси, услугами которого могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла. Заявки принимают по телефонам 8-924-215-13-61 и 94-26-71.

- В рамках благотворительной акции услугами «Ветеранского такси» воспользовались две тысячи человек. Заявки от населения принимают «на текущее время» в день поездки с 9:00 до 18:00. «Предварительный заказ» принимают не ранее трех рабочих дней до предполагаемой даты поездки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Воспользоваться услугами такси можно в Дни Воинской славы России, а именно 27 января, 2 и 23 февраля, 9 мая, 18 апреля, 7 и 10 июля, 9 августа, 8, 11 и 21 сентября, 4 ноября, 1, 5 и 24 декабря. Оказывают услуги во время новогодних каникул со 2 по 7 января с 9:00 до 18:00. Благотворительная акция «Ветеранское такси» продлится до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU