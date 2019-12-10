В Хабаровском крае робот помог разминировать территорию во время учений

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-10T06:11:17+03:00

Также во время тренировки задействовали современные миноискатели «Коршун» и минно-розыскных собак

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В Хабаровском крае прошли учения с участием военнослужащих соединения инженерных войск. Военные инженеры отработали задачи по проведению инженерной разведки. Свою работу они выполнили с применением современных миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак.

- Также в работе задействовали робота, оснащенного манипулятором с управлением по радиоканалу. Он нужен был, чтобы доставить к месту подрыва накладной заряд. Также робота военного назначения использовали для дистанционного обследования зданий. На телеуправляемой платформе находилась камера, с помощью которой оператор осматривал помещения и в итоге обнаружил растяжки и несколько взрывных устройств. Позже находки уничтожили инженерно-штурмовые подразделения, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время учений бойцы инженерного соединения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. По легенде враги находились в зданиях. На тренировке военнослужащие инженерных подразделений отточили навыки по разминированию объектов в городских условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU