2019-12-10T07:01:01+03:00
Происшествия

В Биробиджане осудили мужчину, ударившего по голове 17-летнего парня

На несовершеннолетнего фигурант напал во время ссоры
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане осудили мужчину, ударившего по голове 17-летнего парняВ Биробиджане осудили мужчину, ударившего по голове 17-летнего парняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане осудили 34-летнего фигуранта уголовного дела. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой горожанина стал 17-летний парень. Из материалов дела следует, что происшествие случилось в сентябре 2018 года.

- Ночью осужденный находился в подъезде дома, расположенного на улице Шолом-Алейхема. Там же завязалась ссора с несовершеннолетним на почве личных неприязненных отношений. В порыве эмоций фигурант нанес 17-летнему парню три удара газобаллонным пистолетом в область головы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

У потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом лобной кости. Подростка госпитализировали в областную больницу. На суде мужчина не признал свою вину и заявил, что к инциденту не причастен. Однако доказательства были против него. В итоге фигуранту присудили два года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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