СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-10T07:00:08+03:00

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Хабаровские конькобежцы-юниоры вошли в десятку сильнейших спортсменов страны. Таким был результат участия юных спортсменов во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, которые прошли в челябинском Ледовом дворце «Уральская молния». За победой на эти соревнования приехали юниоры и юниорки в возрасте от 15-19 лет. Они боролись за призы шестикратной олимпийской чемпионки и южноуральской спортсменки Лидии Скобликовой.

- Всего в соревнованиях участвовали больше 100 сильнейших юниоров России. Среди них и были хабаровчанки Светлана Смышляева и Александра Куколь. Первая в многоборье заняла третье место, вторая стала шестой. Отмети также, что среди юниоров на дистанции 500 метров Егор Скрипник занял восьмое место, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

К слову, прошедшие соревнования были отборочными на первенство России. Из трех хабаровских спортсменов на дальнейшие соревнования отобрали Светлану Смышляеву и Александру Куколь.

ИСТОЧНИК KP.RU