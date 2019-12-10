2019-12-10T07:28:03+03:00
Звезды

Школьники из Хабаровского края побывают на Кремлевской елке

Поездку запланировали на 24 декабря
Ольга КИВА
Поделиться:
Школьники из Хабаровского края побывают на Кремлевской елкеШкольники из Хабаровского края побывают на Кремлевской елкеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Школьники из Хабаровского края поедут на Кремлевскую елку. Среди ребят будут те, что живут в малоимущих семьях, а также победители школьных олимпиад. Всего в столицу отправятся 27 детей в возрасте от восьми до 13 лет. К слову, каждый год на Кремлевскую елку съезжаются более пяти тысяч школьников со всей страны.

- В делегацию вошли ребята из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Николаевска-на-Амуре. Отправятся на Главную елку страны и школьники из Солнечного, Комсомольского, Нанайского, Бикинского, Ульчского, Аяно-Майского, Вяземского, Хабаровского и имени Лазо районов, - прокомментировали в министерстве образования и науки края.

К слову, в этом году увеличили квоту на количество несовершеннолетних, которых отправят на Кремлевскую елку. Ранее отбирали 20 человек, сейчас 27. Их сопровождать будут шесть взрослых.

В программе пребывания театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, которое пройдет 25 декабря. Запланировали и посещение интерактивной программы «Живая планета». В Москву ребята полетят 24 декабря, а обратно отправятся 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для биробиджанца ссора с девушкой чуть не закончилась дракой с росгвардейцами
В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу
Хабаровские конькобежцы-юниоры вошли в десятку сильнейших спортсменов страны
В Биробиджане осудили мужчину, ударившего по голове 17-летнего парня
В Хабаровском крае робот помог разминировать территорию во время учений
Ветеранов в Хабаровске возят бесплатно на специальном такси
В Хабаровском крае одобрили первые проекты застройщиков с эскроу-счетами
Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB
В пельменной в Биробиджане нашли кишечную палочку и массу других проблем
Бывшие одноклассники и родственники избили директора магазина в Хабаровске
В Хабаровске один дом остался без горячей воды и отопления
В Комсомольске вырубят деревья, мешающие строительству дороги
Два водителя в Хабаровске ответят за ошибки, приведшие к аварии
В Хабаровске огласили список старых бараков под снос в 2020 году
Должники в Еврейской автономии встретят Новый год без электричества
Погода в Хабаровске на 10 декабря 2019 года: днем до -12, небольшой снег
Шесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в Хабаровске
Капитан хабаровской хоккейной команды проведет мастер-класс по флорболу в Москве
Гострудинспекцию в Хабаровском крае наказали за проверку
В «заминированных» школах и колледжах Биробиджана бомб не нашли
В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди