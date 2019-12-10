Школьники из Хабаровского края побывают на Кремлевской елке

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-10T07:28:03+03:00

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Школьники из Хабаровского края поедут на Кремлевскую елку. Среди ребят будут те, что живут в малоимущих семьях, а также победители школьных олимпиад. Всего в столицу отправятся 27 детей в возрасте от восьми до 13 лет. К слову, каждый год на Кремлевскую елку съезжаются более пяти тысяч школьников со всей страны.

- В делегацию вошли ребята из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Николаевска-на-Амуре. Отправятся на Главную елку страны и школьники из Солнечного, Комсомольского, Нанайского, Бикинского, Ульчского, Аяно-Майского, Вяземского, Хабаровского и имени Лазо районов, - прокомментировали в министерстве образования и науки края.

К слову, в этом году увеличили квоту на количество несовершеннолетних, которых отправят на Кремлевскую елку. Ранее отбирали 20 человек, сейчас 27. Их сопровождать будут шесть взрослых.

В программе пребывания театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, которое пройдет 25 декабря. Запланировали и посещение интерактивной программы «Живая планета». В Москву ребята полетят 24 декабря, а обратно отправятся 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU