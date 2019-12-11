СЕГОДНЯ 02:01 2019-12-11T02:01:31+03:00

Погода в Хабаровске на 11 декабря 2019 года: днем до -15, без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местами погода в Хабаровском крае будет снежной

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -14-16.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -22 до -20, днем от -15 до -13, ветер западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -21-23.

В Николаевске-на-Амуре слабый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU