Погода в Хабаровске на 11 декабря 2019 года: днем до -15, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -14-16.
В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -22 до -20, днем от -15 до -13, ветер западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -8-10.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -5-7.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -21-23.
В Николаевске-на-Амуре слабый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -15-17.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -17-19.
ИСТОЧНИК KP.RU