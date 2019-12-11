В Комсомольске 15-летний ученик «заминировал» школу

СЕГОДНЯ 02:01 2019-12-11T03:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из школ Комсомольска-на-Амуре в один прекрасный день началась срочная эвакуация. Меры приняли в связи с сообщением от неизвестного о том, что учащиеся и персонал одного образовательного центра находятся в опасности. На «сигнал» тут же отреагировали – на место происшествия прибыли все экстренные службы. Из здания вывели 360 человек.

- Помещения обследовали кинологические расчеты. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов они не обнаружили. По данному факту провели расследование и вскоре подозреваемого в этом переполохе задержали. Это был 15-летний ученик школы. Сотрудникам полиции несовершеннолетний сообщил, что совершил звонок из хулиганских побуждений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание за этот проступок могут назначить в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Пока идут разбирательства, несовершеннолетний будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU