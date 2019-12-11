В Комсомольске предложили деньги, оставшиеся от ремонта дорог, потратить на крыши
В Комсомольске-на-Амуре после ремонта дорог остались деньги. Напомним, финансирование выделяли из федеральной казны, по идее средства нужно вернуть обратно. Однако власти города Юности решили воспользоваться возможностью перераспределения денег. Для этого в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики направили заявку.
- Свое предложение обосновали тем, что давно назрела необходимость восстановить крыши и дворы в школах и детсадах. Эта работа вполне уместна в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
В заявке предложили в 2020 году направить порядка 130 миллионов рублей на ремонт 50 дворовых территорий и еще около 130 миллионов рублей на ремонт крыш в комсомольских школах и детских садах. Если в итоге примут положительное решение, в городе Юности смогут решить ряд проблем, связанных с жалобами горожан на плохое состояние дворов, крыш школ и детских садиков.
ИСТОЧНИК KP.RU