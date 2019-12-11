2019-12-11T03:37:30+03:00
Общество

В Комсомольске предложили деньги, оставшиеся от ремонта дорог, потратить на крыши

Восстанавливать кровли планируют в первую очередь в детсадах и школах
Ольга КИВА
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В Комсомольске предложили деньги, оставшиеся от ремонта дорог, потратить на крышиВ Комсомольске предложили деньги, оставшиеся от ремонта дорог, потратить на крышиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре после ремонта дорог остались деньги. Напомним, финансирование выделяли из федеральной казны, по идее средства нужно вернуть обратно. Однако власти города Юности решили воспользоваться возможностью перераспределения денег. Для этого в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики направили заявку.

- Свое предложение обосновали тем, что давно назрела необходимость восстановить крыши и дворы в школах и детсадах. Эта работа вполне уместна в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В заявке предложили в 2020 году направить порядка 130 миллионов рублей на ремонт 50 дворовых территорий и еще около 130 миллионов рублей на ремонт крыш в комсомольских школах и детских садах. Если в итоге примут положительное решение, в городе Юности смогут решить ряд проблем, связанных с жалобами горожан на плохое состояние дворов, крыш школ и детских садиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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