В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году
В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году. Обновление коснется 21 объекта, в целом восстановят чуть больше 18 километров автотрасс в девяти населенных пунктах и за их пределами. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- На ремонт дорог в следующем году собираются выделить 150 миллионов рублей. Дороже всего обойдутся объекты, расположенные в селе Бычиха и поселке Корфовский. В этих населенных пунктах восстановят в совокупности девять улиц, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.
Также в планах дорожников обновить трассы на восьми улицах в Осиновой Речке, Краснореченском, Сергеевке, Калинке, Ракитном, Воронежском-2 и Виноградовке. Отремонтируют подъездные дороги к селам Константиновка, Свечино и Лесное. Все эти населенные пункты входят в Хабаровскую городскую агломерацию. Контракты с подрядчиками собираются заключить до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU