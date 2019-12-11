2019-12-11T06:32:10+03:00
Общество

В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году

В порядок собираются привести больше 18 километров трассы
Ольга КИВА
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В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального районаВ Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района
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В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году. Обновление коснется 21 объекта, в целом восстановят чуть больше 18 километров автотрасс в девяти населенных пунктах и за их пределами. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На ремонт дорог в следующем году собираются выделить 150 миллионов рублей. Дороже всего обойдутся объекты, расположенные в селе Бычиха и поселке Корфовский. В этих населенных пунктах восстановят в совокупности девять улиц, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.

Также в планах дорожников обновить трассы на восьми улицах в Осиновой Речке, Краснореченском, Сергеевке, Калинке, Ракитном, Воронежском-2 и Виноградовке. Отремонтируют подъездные дороги к селам Константиновка, Свечино и Лесное. Все эти населенные пункты входят в Хабаровскую городскую агломерацию. Контракты с подрядчиками собираются заключить до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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