2019-12-11T06:31:13+03:00
Общество

На Дальневосточной ярмарке в Москве распродали вкусности из Хабаровского края

Жителей и гостей столицы кормили рыбой, медом и вареньем
Ольга КИВА
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На Дальневосточной ярмарке в Москве распродали вкусности из Хабаровского краяНа Дальневосточной ярмарке в Москве распродали вкусности из Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Производители из Хабаровского края представили свою продукцию на Дальневосточной ярмарке в Москве. Они предлагали жителям столицы рыбу, мед, варенье и дикоросы. Всего представители региона смогли продать продукции на три миллиона рублей.

- Напомним, в ярмарке участвовали представители 11 дальневосточных регионов. Среди представленных товаров были не только продукты питания, но и сувенирная продукция. В общей сложности во время ярмарки удалось реализовать больше 11 тонн товаров, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» ярмарку посетило около 25 тысяч человек. Они могли купить для себя более 60 наименований морепродуктов. Среди них свежемороженая, вяленая, копченая рыба, креветки, икра, корюшка и другие рыбные деликатесы.

Для посетителей также организовали мастер-классы по традиционным народным ремеслам и промыслам Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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