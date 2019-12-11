2019-12-11T06:30:26+03:00
Происшествия

В Хабаровске автолюбитель наехал на остановившуюся машину и водителя

Пострадавшего доставили в травмпункт с открытым переломом левой голени
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске автолюбитель наехал на остановившуюся машину и водителяВ Хабаровске автолюбитель наехал на остановившуюся машину и водителяФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 10 декабря, на улице Павла Леонтьевича Морозова иномарка Mazda Mpv столкнулась с машиной Toyota Caldina. По предварительной информации, первый автомобиль двигался по дороге, водитель не выдержал дистанцию и допустил столкновение со второй машиной, которая стояла на дороге. Мужчина, управлявший остановившейся иномаркой, находился позади транспортного средства, хотел установить знак аварийной остановки.

- В результате аварии пострадал водитель машины Toyota Caldina. Его доставили в травматологическое отделение с открытым перелом левой голени. Известно, что на момент аварии оба автолюбителя были трезвы. В ситуации разбираются правоохранители, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростным режимом и выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофора. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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