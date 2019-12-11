2019-12-11T06:29:10+03:00
Общество

В Биробиджане рассказали, почему школьников без верхней одежды эвакуировали из «заминированных» зданий

Мэр областной столицы сослался на то, что теория эвакуации детей не совпала с практикой
Ольга КИВА
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В Биробиджане рассказали, почему школьников без верхней одежды эвакуировали из «заминированных» зданийВ Биробиджане рассказали, почему школьников без верхней одежды эвакуировали из «заминированных» зданийФото: администрация Биробиджана
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Начало недели в Биробиджане началось с сообщений о минировании школ и колледжей города. На электронные почты учебных заведений пришла пугающая информация, дальше руководители сообщили об этом в соответствующие структуры и начали выводить детей из здания. При этом часть несовершеннолетних покинула здания без верхней одежды.

- К сожалению, все тренировки, учения, которые проводили в школах, были летними. Эвакуироваться зимой, когда нужно переодеваться, переобуваться, выходить на мороз, никто не учился. Так, в одной из школ ученики утром разделись в своем классе на третьем этаже и пошли на урок на первый этаж. Понятно, что в возникшей чрезвычайной ситуации никто за одеждой подниматься не стал, вышли на улицу без верхней одежды. А в расположенный детский сад, что было предусмотрено для таких случаев, их не пустили. Теория эвакуации не совпала с практикой, - прокомментировал мэр города Александр Головатый.

По факту выявленных недоработок проведут служебную проверку. Итоги будут известны в начале следующей недели. В планах также провести зимние занятия по эвакуации людей из зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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