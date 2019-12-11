Трех пациентов эвакуировали в Хабаровск санавиацией

СЕГОДНЯ 06:08 2019-12-11T06:36:06+03:00

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В краевую столицу доставили больных из поселка Солнечный и Комсомольска -на- Амуре. Для эвакуации задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. В Хабаровск доставили в общей сложности трех человек, все они взрослые люди.

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, экипаж воздушного судна вылетел за пациентами в 12:31. На борту находилась бригада медиков, которые во время полета следили за состоянием больных. Воздушное судно выполнило рейс «Хабаровск – поселок Солнечный – Комсомольск -на- Амуре – Хабаровск».

Вертолет вернулся в Хабаровск в 17:19. По прибытии пациентов доставили в краевую столицу. Во время поездки их также сопровождали медработники. В целом за время пути состояние людей не ухудшилось. Полет длился в общей сложности четыре часа.

ИСТОЧНИК KP.RU