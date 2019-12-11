2019-12-11T06:36:06+03:00
Общество

Трех пациентов эвакуировали в Хабаровск санавиацией

В краевую столицу доставили больных из поселка Солнечный и Комсомольска-на-Амуре
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Трех пациентов эвакуировали в Хабаровск санавиациейТрех пациентов эвакуировали в Хабаровск санавиациейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В краевую столицу доставили больных из поселка Солнечный и Комсомольска -на- Амуре. Для эвакуации задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. В Хабаровск доставили в общей сложности трех человек, все они взрослые люди.

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, экипаж воздушного судна вылетел за пациентами в 12:31. На борту находилась бригада медиков, которые во время полета следили за состоянием больных. Воздушное судно выполнило рейс «Хабаровск – поселок Солнечный – Комсомольск -на- Амуре – Хабаровск».

Вертолет вернулся в Хабаровск в 17:19. По прибытии пациентов доставили в краевую столицу. Во время поездки их также сопровождали медработники. В целом за время пути состояние людей не ухудшилось. Полет длился в общей сложности четыре часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под Хабаровском
Family office ВТБ признан лучшим в России
Из мусора в Хабаровском крае начнут извлекать пользу
Члены молодежной палаты при Законодательной думе Хабаровского края, приняли участие в донорской акции «Никто, кроме человека!»
В Биробиджане ответили горожанам, обратившимся за помощью к Владимиру Путину
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Хабаровске 17-летний парень проводил время с девушкой в угнанном им же авто
В Биробиджане рассказали, почему школьников без верхней одежды эвакуировали из «заминированных» зданий
В Хабаровске автолюбитель наехал на остановившуюся машину и водителя
На Дальневосточной ярмарке в Москве распродали вкусности из Хабаровского края
В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году
В Комсомольске предложили деньги, оставшиеся от ремонта дорог, потратить на крыши
Природный газ проведут в частные дома Индустриального района Хабаровска
В Комсомольске 15-летний ученик «заминировал» школу
Погода в Хабаровске на 11 декабря 2019 года: днем до -15, без осадков
В Биробиджане до 15 декабря установят 25-метровую новогоднюю елку
Древние традиции славян в вышивке покажут гостям хабаровского музея
Дворцу единоборств в Хабаровске выбрали имя легендарного спортсмена
ВТБ почти на четверть увеличил кредитный портфель на Камчатке
Хабаровск остро нуждается в земле под кладбище
У землевладельца в ЕАО нашли «пропитанные» мышьяком наделы
Под Хабаровском через 13 лет посадят деревья на месте свалки
Школьник из Комсомольска победил в Дальневосточной олимпиаде «Правовой Олимп-2019»
Для биробиджанца ссора с девушкой закончилась задержанием росгвардейцами
В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу