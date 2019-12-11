Из мусора в Хабаровском крае начнут извлекать пользу

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-11T08:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае до конца года собираются построить комплекс по сортировке коммунальных отходов. До конца года власти хотят заключить концессионное соглашение. По предварительной информации, новое производственную площадку обустроят рядом с уже действующей мусороперегрузочной станцией «Северная».

- Этот проект оценили в 1,3 миллиарда рублей. На предприятии смогут сортировать до 220 тысяч тонн отходов в год, постараются из мусора выделять несколько полезных фракций, которые можно будет использовать в дальнейшем, - прокомментировал Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

Закончить строительство планируют в 2022 году. Когда объект сдадут, наладят поставку жести, картона, полиэтилена, пластика, макулатуры, которым нужна вторичная обработка. Будут выделять фракции, позволяющие создать материалы для дорожного строительства и благоустройства. Здесь же организуют производство топлива по калорийности сравнимого с бурым углем. Эту линию запустят, если удастся договориться с цементными заводами, на которых может сжигаться такое топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU