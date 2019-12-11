2019-12-11T09:57:27+03:00
Общество

Поваров и кондитеров в Хабаровске обучают в новых мастерских

Обновление помещений провели на деньги гранта Министерства просвещения РФ
Александр ШТААЛЬ
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Поваров и кондитеров в Хабаровске обучают в новых мастерских ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяПоваров и кондитеров в Хабаровске обучают в новых мастерских ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском технологическом колледже торжественно открыли обновленные учебные мастерские. В них смогут обучаться студенты, осваивающие такие направления, как «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Промышленный дизайн».

- Новое оборудование обеспечивает выполнение всех видов работ, дает возможность студентам овладеть профессиональными компетенциями, определенными стандартами «Молодые профессионалы», - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Отметим также, что в конце декабря планируют открыть производственные мастерские в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. По задумке, обновление пройдут пять классов по пяти направлениям. Среди них «Сетевое и системное оборудование», «Веб-дизайн и разработка», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» и «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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