2019-12-11T10:17:00+03:00
Дом. Семья

Папа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под Хабаровском

В портфолио Бархата снимки в положении лежа и стоя
Ольга КИВА
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Папа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под ХабаровскомПапа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под ХабаровскомФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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Тигр Бархат устроил фотосессию под Хабаровском. Полосатый хищник давно живет в зоосаде Приамурский, Он любимец публики, супруг известной тигрицы Ригмы и отец не менее знаменитого тигра Амура. Напомним, последний прославился своей дружбой с козлом Тимуром.

На снимках красавец Бархат смотрится довольно красиво. Зимняя обстановка подчеркивает его грацию и природное великолепие. При этом животное позировало на камеру не только в положении лежа, но и стоя. Каждое движение, которое запечатлел фотообъектив, полно величия.

тигр.

Как отметили в зоосаде «Приамурский», хищника успели поснимать накануне, 9 декабря. Зверь на тот момент был в хорошем расположении духа и как-будто специально принимал позы, которые не возможно не запечатлеть.

Жителей и гостей города приглашают навестить Бархата и других обитателей зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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