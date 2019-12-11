2019-12-11T07:21:55+03:00
Общество

ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов

Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов
Петр САМСОНОВ
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По итогам первых трёх месяцев с момента запуска новой линейки пакетов услуг РКО количество клиентов, воспользовавшихся новым финансовым продуктом банка, превысило 63 тысячи.

Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан банком ВТБ с целью поддержки среднего и малого предпринимательства. В рамках данного пакета предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей.

- Высокой востребованности новой линейки пакетов РКО среди клиентов нам удалось достичь благодаря пониманию потребностей реального бизнеса. Важно, что разработанные продукты высоко оценили и независимые эксперты. Результаты исследований аналитического агентства MarksWebb за третий квартал 2019 года подтвердили, что ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса. Наша стратегическая задача – стать для клиента финансовым партнером первого выбора, который предлагает все, что необходимо бизнесу. Новая линейка пакетов РКО – важный шаг на пути к этой цели, — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ внедрил новые продукты РКО для среднего и малого бизнеса в августе 2019 года. В линейку ВТБ вошли четыре пакета услуг: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты», которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант в зависимости от масштаба и задач бизнеса. Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД», комбинируя их под свои потребности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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