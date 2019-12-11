Продолжению строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска дали «зеленый свет»

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-11T10:26:34+03:00

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В Хабаровске начнется второй этап строительства нового международного пассажирского терминала. Этот инвестпроект рассмотрела и одобрила правительственная комиссия по транспорту, которую возглавляет Максим Акимов, зампредседателя правительства России. Вместе с объектом в краевой столице «зеленый свет» также дали возведению нового аэропортового комплекса в Петропавловске-Камчатском.

- В заявке на строительство нового международного пассажирского терминала в Хабаровске указали площадь объекта больше 19 тысяч метров квадратных. По задумке авторов проекта, этот объект станет частью единого комплекса с терминалом внутренних линий, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Отметим, что инвестпроект оценивают в 3,6 миллиарда рублей. Его пропускная способность составит 700 человек в час пик. Ввести терминал в эксплуатацию собираются в 2022 году. К слову, на сегодняшний день уже утвердили параметры реализации инвестиционных проектов по строительству указанных терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU