2019-12-11T10:06:01+03:00
Общество

Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20% с начала года – Россельхозбанк

АО «Россельхозбанк» подвел промежуточные итоги по развитию финансирования экспортно ориентированных компаний малого и среднего агробизнеса
Петр САМСОНОВ
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Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20% с начала года – РоссельхозбанкЧисло экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20% с начала года – Россельхозбанк
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В сегменте агробизнеса отмечены положительные изменения, такие, как рост числа кредитующихся клиентов, кредитного портфеля. Произведенная МСП продукция поставляется в страны Европы, Азии, Африки.

Число субъектов малого и среднего агробизнеса, ориентированных на экспорт и являющихся клиентами РСХБ, с начала года увеличилось более чем на 20%. Кредиты предоставлены 221 клиенту на общую сумму 14 миллиардов рублей.

Главными экспортируемыми видами продукции стали пшеница (импортёры – Турция, Танзания, Катар, Марокко, Италия), ячмень (Иран), рапс (Польша, Германия), соя (Китай), рыбная продукция (Япония), картофель (Сербия).

- Экспортом всё активнее занимаются не только компании из сферы крупного бизнеса. Свой вклад в общую цель по увеличению экспорта вносят и представители малого и среднего предпринимательства, в том числе – фермеры. Будучи надежным партнером, банк делает всё, чтобы проложить таким компаниям безопасный и понятный путь на внешний рынок, поддерживает их как финансово, так и делясь богатым опытом. Отечественному МСП есть что предложить мировому рынку. Нет сомнений, что скоро иностранные потребители будут знать вкус региональных российских брендов гораздо лучше, – прокомментировал заместитель председателя правления Россельхозбанка Максим Любомудров.

Россельхозбанк располагает богатым инструментарием для развития внешнеэкономической инициативы аграриев: среди них и реализуемые совместно с АО «РЭЦ» программы экспортного акселератора, и акция «Агроэкспорт», и центр компетенций по обслуживанию ВЭД.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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