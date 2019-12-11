В Комсомольске лиса сбежала после неудачной попытки познакомиться с человеком
В Комсомольске-на-Амуре лиса деловито прогуливалась рядом с гаражами. Свидетелями моциона стали случайные очевидцы, оказавшиеся рядом. Горожане не растерялись и начали снимать животное на камеру, находясь в салоне автомобиля.
Объектив видеокамеры запечатлел уверенную в себе лисицу, которая довольно близко подошла к владениям человека. Она не сильно испугалась, когда зазвучал автомобильный гудок. Только отошла, уселась на снегу и внимательно вглядывалась в людей, что были в машине.
Лиса.
Автор ролика решил поэкспериментировать и включил фары. Этот фокус лисе явно не понравился. Она, наверное, решила, что для знакомства с людьми сейчас не самый подходящий случай, махнула хвостом и скрылась между гаражами. Вот такое вот явление довелось увидеть жителям города Юности.
ИСТОЧНИК KP.RU