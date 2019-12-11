В Комсомольске лиса сбежала после неудачной попытки познакомиться с человеком

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-11T15:11:54+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре лиса деловито прогуливалась рядом с гаражами. Свидетелями моциона стали случайные очевидцы, оказавшиеся рядом. Горожане не растерялись и начали снимать животное на камеру, находясь в салоне автомобиля.

Объектив видеокамеры запечатлел уверенную в себе лисицу, которая довольно близко подошла к владениям человека. Она не сильно испугалась, когда зазвучал автомобильный гудок. Только отошла, уселась на снегу и внимательно вглядывалась в людей, что были в машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/749008" frameborder="0"></iframe> Лиса.

Автор ролика решил поэкспериментировать и включил фары. Этот фокус лисе явно не понравился. Она, наверное, решила, что для знакомства с людьми сейчас не самый подходящий случай, махнула хвостом и скрылась между гаражами. Вот такое вот явление довелось увидеть жителям города Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU