На особо аварийные перекрестки в Хабаровске потратят больше 100 миллионов рублей
В Хабаровске продолжат работу по ликвидации мест, где часто случаются дорожные аварии. На эти цели в 2020 году собираются потратить больше 100 миллионов рублей в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Финансы освоят в том числе на установку камер фото- и видеофиксации на нескольких перекрестках, светофоров, металлических ограждений, дорожных знаков повышенной яркости. В частности работы хотят провести на пересечениях улиц Запарина и Советской, Совхозной и Листопадной, Лейтенанта Орлова и переулка Облачного. Всего в списке 22 объекта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что в этом году в рамках поставленной задачи уже ликвидировали девять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения, установили на перекрестках улиц Ленина и Дикопольцева, Ленина и Лермонтова. Три пешеходных перехода оборудовали светофорами типа Т7.
ИСТОЧНИК KP.RU