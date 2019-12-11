СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-11T11:54:19+03:00

На особо аварийные перекрестки в Хабаровске потратят больше 100 миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

Деньги освоят в 2020 году в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги»

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В Хабаровске продолжат работу по ликвидации мест, где часто случаются дорожные аварии. На эти цели в 2020 году собираются потратить больше 100 миллионов рублей в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Финансы освоят в том числе на установку камер фото- и видеофиксации на нескольких перекрестках, светофоров, металлических ограждений, дорожных знаков повышенной яркости. В частности работы хотят провести на пересечениях улиц Запарина и Советской, Совхозной и Листопадной, Лейтенанта Орлова и переулка Облачного. Всего в списке 22 объекта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в этом году в рамках поставленной задачи уже ликвидировали девять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения, установили на перекрестках улиц Ленина и Дикопольцева, Ленина и Лермонтова. Три пешеходных перехода оборудовали светофорами типа Т7.

ИСТОЧНИК KP.RU