2019-12-11T12:08:59+03:00
Общество

Комсомольчан озадачили сообщением о приватизации «Горводоканала»

В мэрии города опровергли информацию, распространенную в интернете
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчан озадачили сообщением о приватизации «Горводоканала»Комсомольчан озадачили сообщением о приватизации «Горводоканала»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Комсомольске -на- Амуре случился небольшой переполох из-за сообщений о приватизации муниципального предприятия «Горводоканал». Информация накануне распространилась в интернете и вызвала недоумение среди местных жителей. В мэрии уже прокомментировали инцидент и заодно ответили на интересующий многих горожан вопрос.

- У администрации города не было и нет планов по приватизации предприятия «Горводоканал». Поэтому информация, распространенная через интернет, по факту не соответствует действительности, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

В мэрии рассказали, что заключать концессионные соглашения с какой -либо организацией или частным лицом, и тем более передавать предприятие каким- либо частным лицам не собираются. Это стратегическое предприятие, которое было, есть и останется муниципальным, в прежней организационно-правовой форме и по-прежнему будет принадлежать городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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