СЕГОДНЯ 00:52 2019-12-12T00:52:52+03:00

Погода в Хабаровске на 12 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае местами будет очень снежной

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -11-13.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -21 до -19, днем от -16 до -14, ветер западный 5-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -12-14.

В Советской Гавани и Ванино сильный снег, метель. Ветер северо-западный 20-25 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -17-19.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -33-35. Днем -22-24.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -15-17.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU