В Биробиджане из-за пакета с «бомбой» эвакуировали школу №8

СЕГОДНЯ 01:30 2019-12-12T05:41:18+03:00

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Вчера, 11 декабря, биробиджанские школьники снова стали участниками эвакуации. На этот раз поводом послужила подозрительная находка, обнаруженная в районе школы №8. Ее отыскал охранник во время обхода территории.

Мужчина заметил завязанный пакет, по очертаниям которого было ясно, что внутри находятся какие-то твердые предметы. Он также провел по нему металлоискателем и услышал соответствующий сигнал. Потом доложил о подозрительном пакете директору, последний в свою очередь действовал по инструкции.

- Предположили, что это может быть взрывное устройство. Поэтому позвонили в экстренные службы, началась эвакуация детей. Учеников и учителей с персоналом отвели на безопасное расстояние. Учеников 11 класса, которые в это время были на уроке физкультуры, разместили в расположенной рядом гостинице «Бира», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время инцидента никто не пострадал. Позже, когда находку обследовали, выяснилось, что в пакете была спортивная обувь. После проведения всех необходимых мероприятий занятия в школе возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU