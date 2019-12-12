СЕГОДНЯ 03:07 2019-12-12T05:38:02+03:00

Трюк выполнили, чтобы доказать - для профессионалов нет ничего не возможного

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Огнеборцы в Хабаровском крае присоединились к популярному челленджу #AccessToRescue. Суть «вызова» в том, что пожарные показывают недюжие способности и тем самым лишний раз подтверждают свой профессионализм. Теперь участники этого направления практически соревнуются в находчивости и ловкости. Огнеборцы из Амурска решили на камеру показать трюк с «прохождением» сквозь пожарную лестницу.

В начале ролика не сразу понятно, что человек в спецодежде собирается пролезть в узкое пространство между перекладинами. Однако он методично добивается своей цели, местами поправляя одежду или занимая более выгодное положение. В итоге маневр удается, и пожарный благополучно встает с земли. При этом «каскадера» не смущают ни мороз, ни снег.

- Демонстрация таких навыков лишний раз доказывает, что огнеборцы всегда поддерживают физическую форму спортивными занятиями. Они всегда готовы прийти на помощь, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

mchs_khv Огнеборец в Хабаровском крае прополз сквозь узкую пожарную лестницу

ИСТОЧНИК KP.RU