СЕГОДНЯ 03:58 2019-12-12T05:35:56+03:00

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В Еврейской автономии остро встал вопрос неоплачиваемой населением коммуналки. По этому поводу собрали большое совещание, в котором участвовали губернатор области, начальники управлений областного правительства, представители руководства управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, главы мэрии Биробиджана и районов. Среди дискутирующих также были руководители поселений.

- По данным на 1 ноября 2019 дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги в регионе превысила один миллиард 300 тысяч рублей. Из них 57 процентов общего долга – это неоплата со стороны населения. В некоторых поселениях ситуация с платой граждан за коммунальные услуги вызывает тревогу. Например, в Теплоозерском городском поселении собираемость ниже 55 процентов, в Ленинском сельском поселении не превышает 50 процентов, а в Полевском – меньше 40 процентов, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Глава региона заметил, что неоплаченной коммуналка может быть либо из-за безответственности некоторых граждан, либо из-за некачественного оказания коммунальных услуг. При этом на заседании прозвучало предложение о том, что решать проблему неплатежей нужно комплексно.

ИСТОЧНИК KP.RU