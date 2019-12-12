СЕГОДНЯ 04:53 2019-12-12T05:34:10+03:00

С полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День Конституции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровске 54 школьника в День Конституции получат паспорта. Так как значимое событие произойдет в памятную дату, то по этому случаю организуют торжество. Церемония вручения документа, удостоверяющего личность, пройдет сегодня, 12 декабря в 15:00 в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».

- Паспорта школьникам вручит мэр города. Среди гостей мероприятия также родители, педагоги, представители муниципалитета и депутаты Хабаровской городской думы. Всего более 300 человек, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сегодня, 12 декабря, уполномоченные лица государственных и муниципальных органов власти проведут личный прием граждан. День принятия Основного закона России - это время, когда граждане могут напрямую пообщаться с руководством своей страны.Также в крае проведут праздничные мероприятия по случаю памятной даты.

ИСТОЧНИК KP.RU