2019-12-12T05:34:10+03:00
Общество

С полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День Конституции

Торжественная церемония пройдет в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец»
Ольга КИВА
Поделиться:
С полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День КонституцииС полсотни хабаровских школьников получат паспорта в День КонституцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске 54 школьника в День Конституции получат паспорта. Так как значимое событие произойдет в памятную дату, то по этому случаю организуют торжество. Церемония вручения документа, удостоверяющего личность, пройдет сегодня, 12 декабря в 15:00 в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец».

- Паспорта школьникам вручит мэр города. Среди гостей мероприятия также родители, педагоги, представители муниципалитета и депутаты Хабаровской городской думы. Всего более 300 человек, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сегодня, 12 декабря, уполномоченные лица государственных и муниципальных органов власти проведут личный прием граждан. День принятия Основного закона России - это время, когда граждане могут напрямую пообщаться с руководством своей страны.Также в крае проведут праздничные мероприятия по случаю памятной даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24