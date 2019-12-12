В Хабаровске осудят начальника из «Водоканала», погоревшего на взятках

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-12T05:33:11+03:00

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет начальник отдела перспективного развития МУП «Водоканал». Его обвиняют в получении взятки в сумме 25 тысяч рублей. Деньги фигурант «заработал» на содействии при подключении объектов к системе водоснабжения и водоотведения.

- По версии следствия, в сентябре 2018 года деньги обвиняемый получил от производителя работ по прокладке труб. Последний планировал подключить дома на улицах Пушистой и Курсовой в Хабаровске к центральной системе холодного водоснабжения. Ему нужно было согласовать внесение изменений в проектную документацию и подписать акт скрытых работ. За это он и заплатил начальнику из «Водоканала», - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что в октябре и ноябре 2018 года фигурант получил деньги от юриста ООО «Уют» и начальника участка строящейся стоянки для автомобилей. Первый заплатил 25 тысяч рублей, второй 10 тысяч рублей за то, что работы по подключению к центральной системе водоотведения строящихся объектов примут без всяких вопросов. А в мае 2018 года обвиняемый путем обмана похитил деньги предпринимателя в размере 50 тысяч рублей. Он ввел «клиента» в заблуждение, убедив его в необходимости передать взятку начальнику службы реализации МУП «Водоканал» за то, чтобы тот помог беспрепятственно принять новый водомерный узел учета и эксплуатации.

Начальника из «Водоканала» осудят по статьям «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица» «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» и «Мошенничество».

Уголовные дела в отношении четырех взяткодателей выделили в отдельное производство, материалы также находятся в суде на рассмотрении. Два из них прекращены в связи с деятельным раскаянием, остальные находятся в производстве суда.

ИСТОЧНИК KP.RU