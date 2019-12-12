В Хабаровский край пришел снежный и ветреный циклон из Приморья

СЕГОДНЯ 05:24 2019-12-12T05:30:56+03:00

На побережье Охотского моря ожидаются сильный снег и метель, порывы ветра до 20-25 метров в секунду

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В Хабаровский край пришел циклон, который ранее похозяйничал в Приморье. Непогода принесла с собой снег и местами метель. Также ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду. Во власти циклона преимущественно окажутся Советско-Гаванский и Ванинский районы.

- Сейчас циклонические массы движутся в сторону Охотского моря. Это остаточные явления, поэтому надолго они не задержатся. Снег будет идти днем 12 декабря, а также в ночь на 13 декабря, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Жителей региона предупреждают о возможных аварийных ситуациях. Из-за снега и сильного ветра могут произойти обрывы ЛЭП, не исключена вероятность крушения слабоукрепленных конструкций, выхода из строя объектов ТЭК и ЖКХ. Пожалуйста, воздержитесь на время от длительных поездок на собственном автотранспорте, не покидайте пределов населенных пунктов, не выходите без лишней надобности на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU