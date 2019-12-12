СЕГОДНЯ 06:18 2019-12-12T08:04:10+03:00

Он скоропостижно ушел из жизни в ночь на 12 декабря, ему было 50 лет

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В Еврейской автономии скончался офицер МЧС России полковник Александр Сафронов. Бывший начальник МЧС России по Чукотскому автономному округу, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области ушел из жизни в ночь на 12 декабря. Ему было 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Для справки:

Александр Владимирович родился в селе Борщи Одесской области. Учился в Орджоникидзевском высшем общевойсковом командном училище. С 1992 по 1996 годы служил на Черноморском флоте. В системе МЧС России работал с июня 1996 года. С 2006 по 2014 годы занимал пост первого заместителя руководителя ГУ МЧС России по ЕАО. С 2014 по 2016 годы возглавлял МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Александр Сафронов в 2011 году достойно организовал работу оперативного штаба по контролю за радиационной обстановкой, вызванной аварией на атомной электростанции «Фукусима-1». Год спустя возглавлял оперативную группу, устранявшую аварию на железной дороге в селе Аур Смидовичского района. Среди его заслуг руководство аварийно-спасательными работами по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в Еврейской автономии в 2013 году. Также он участвовал в организации тушения природных пожаров на территории области.

Среди наград Александра Владимировича медали «За заслуги перед Отечеством I степени», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За безупречную службу», «За содружество во имя спасения», «За отличие в военной службе», «Маршал Василий Чуйков». Также его наградили нагрудным знаком «Участнику ликвидации ЧС». Общий стаж его службы превысил 30 лет.

Соболезнование родным и близким Александра Сафронова выражают руководство и коллектив ГУ МЧС России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU