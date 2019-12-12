СЕГОДНЯ 06:56 2019-12-12T08:01:28+03:00

Должник в Хабаровске бесплатно поработает на свежем воздухе с лопатой в руках Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровске должника через суд заставили отработать неоплаченный штраф. История этого горожанина начинается с того момента, когда он сел за руль и сбил человека. Пострадавший выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред. Нарушителя отдали под суд, а служители Фемиды назначили ему в итоге штраф в 200 тысяч рублей.

- Однако нарушитель не торопился оплачивать указанную сумму. Его предупреждали, напоминали об обязательстве, но на все сообщения он не реагировал. Мало того, он не торопился с поиском работы и избегал встреч с судебными приставами, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Когда все возможные лояльные способы воздействия были испробованы, в суд направили ходатайство о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Заявление было удовлетворено - хабаровчанина обязали 480 часов отработать на благо общества. Ближайшие четыре месяца мужчина проведет на свежем воздухе с лопатой в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU