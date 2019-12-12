В Хабаровском крае на мусоре сделают прибыльный бизнес

СЕГОДНЯ 05:47 2019-12-12T06:01:15+03:00

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В Хабаровском крае собираются построить новый комплекс по сортировке мусора. Этот проект обойдется в общей сложности в 1,2 миллиарда рублей. Его оценивают не только с точки зрения полезности для общества, но и с точки зрения бизнеса, который может оказаться весьма прибыльным.

Сооружение появится рядом с действующей мусороперегрузочной станцией «Северная». Запустить его планируют в 2020 году. С помощью нового предприятия удастся сортировать до 220 тысяч тонн отходов в год. При этом из отходов будут выделять несколько полезных фракций.

- Переработка мусора может быть прибыльным бизнесом. При правильной сортировке из мусора можно получать полезное сырье. Например, из использованного пластика можно производить пластиковые изделия, а из картона – картонную тару. Также на вторичную переработку будут поступать жесть, картон, полиэтилен, пластик, макулатура, а также фракции, позволяющие создать материалы для дорожного строительства и благоустройства, - прокомментировал Леонид Петухов, генеральный директор АНО АПИ.

Отметим также, что есть разработки, позволяющие создавать топливо, по калорийности сравнимое с бурым углем. Но эта линия будет установлена только в случае достижения договоренностей с цементными заводами, которым нужен этот ресурс.

ИСТОЧНИК KP.RU