Автолюбитель в Еврейской автономии прогрел автомобиль с огоньком

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-12T08:00:37+03:00

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Житель Облучья утром отправился прогревать автомобиль. Чтобы дело быстрее шло, он включил обогреватель, но ждать не стал и отправился в дом. Время спустя он увидел, что из гаража идет дым. Мужчина вызвал пожарных в надежде, что удастся спасти хотя бы машину.

- Огнеборцы прибыли на место шесть минут спустя после сообщения о пожаре. На тот момент пламя уже охватило гараж изнутри и перебросилось на дровяник. В первую очередь силы бросили на защиту от огня жилого дома, и с этой задачей справились, а вот гараж и автомобиль выгорели полностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Официально наиболее вероятной причиной происшествия пока назвали нарушение правил пожарной безопасности при работе обогревателя. Напомним, в Кодексе России об административных правонарушениях есть соответствующая статья, определяющая наказание за этот проступок. В ситуации разбираются сотрудники пожарной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU