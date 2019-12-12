В ЕАО осудили водителя за смерть отца и сына на дороге

СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-12T07:58:48+03:00

По решению суда в колонии общего режима он проведет восемь с половиной лет

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В Еврейской автономии прошел суд над водителем, по вине которого случилась смертельная авария. Из материалов дела следует, что 43-летний мужчина в июле этого года на своем авто выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Toyota Corolla. В салоне иномарки на тот момент находилась семья с несовершеннолетним ребенком.

- Во время разбирательств выяснилось, что за руль виновник аварии сел, будучи пьяным. Происшествие с его участием случилось в районе 2133 километра трассы «Чита-Хабаровск». В результате аварии мужчина и ребенок погибли, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". При этом учли тот факт, что злоумышленник вину признал полностью и раскаялся. Согласно приговору мужчине назначили наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU