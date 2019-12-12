Жители Хинганска в ЕАО опасаются за свои жизни из-за опрокидывающихся лесовозов

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-12T08:04:47+03:00

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Жители поселка Хинганск в серьез опасаются за свои жизни. Лесовозы, которые каждый год переворачиваются на поселковой дороге, создают реальную угрозу для них. Буквально два дня назад случайный очевидец снял, как это происходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/749260" frameborder="0"></iframe> лесовозы 1.

Машина дала «задний ход» потом ее повело в сторону и она заехала в снег, небольшая пауза и автомобиль, груженные бревнами валится на бок. Груз раскатывается по дороге. Результат такой аварии – невозможность проехать по дороге другим участникам дорожного движения. Удачным обстоятельством можно назвать отсутствие рядом прохожих в момент аварии.

Местные жители сетуют, что это ситуация не «из ряда вон», а вполне себе привычная. Такие аварии случались и в прошлом году и в позапрошлом. После того как видео попало в социальную сеть, одна из подписчиц отреагировала очень эмоционально:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/749258" frameborder="0"></iframe> лесовозы.

«Страшно с детками гулять, да и вообще страшно за всех. Дети со школы идут, люди ходят, едут прям по центру, улицы узкие, бежать не куда, мост сломали. Люди при виде машины разбегаются кто куда!».

ИСТОЧНИК KP.RU