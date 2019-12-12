Жители Хинганска в ЕАО опасаются за свои жизни из-за опрокидывающихся лесовозов
Жители поселка Хинганск в серьез опасаются за свои жизни. Лесовозы, которые каждый год переворачиваются на поселковой дороге, создают реальную угрозу для них. Буквально два дня назад случайный очевидец снял, как это происходит.
лесовозы 1.
Машина дала «задний ход» потом ее повело в сторону и она заехала в снег, небольшая пауза и автомобиль, груженные бревнами валится на бок. Груз раскатывается по дороге. Результат такой аварии – невозможность проехать по дороге другим участникам дорожного движения. Удачным обстоятельством можно назвать отсутствие рядом прохожих в момент аварии.
Местные жители сетуют, что это ситуация не «из ряда вон», а вполне себе привычная. Такие аварии случались и в прошлом году и в позапрошлом. После того как видео попало в социальную сеть, одна из подписчиц отреагировала очень эмоционально:
лесовозы.
«Страшно с детками гулять, да и вообще страшно за всех. Дети со школы идут, люди ходят, едут прям по центру, улицы узкие, бежать не куда, мост сломали. Люди при виде машины разбегаются кто куда!».
ИСТОЧНИК KP.RU